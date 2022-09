Postduiven vliegen al honderd jaar terug naar de leden van De Trouwe Duif

,,Nee, rijk worden we er niet van”, zegt Tiny Wartenbergh (63) voorzitter van De Trouwe Duif. ,,Er wordt in Nederland nauwelijks meer gegokt op duiven. Dat gebeurt wel in China en Taiwan. De Belgische duif, New Kim, die in 2020 voor 1,6 miljoen euro werd verkocht, is zeker naar een van die landen gegaan. Wij verkopen niet, daarmee zouden we onze hobby verkopen. Het geeft een kick als de duif thuiskomt na een wedstrijd.”

De leden hoeven niet meer zoals vroeger hals over kop naar het verenigingsgebouw te fietsen met de rubber ring die de duif voor de wedstrijd aan de poot kreeg om de tijd te stoppen. De moderne postduif heeft een vaste elektronische ring die via een mat op de klep onmiddellijk de aankomsttijd doorgeeft aan de computer van de wedstrijdleiding.

Regelmatig worden de postduiven met een vrachtwagen weggebracht naar Frankrijk of Spanje om terug naar huis te vliegen. De afdeling Oost Brabant heeft daarvoor een coördinator in dienst en 23 oproepkrachten die de duiven verzorgen. ,,Afgelopen keer waren mijn duiven eerste, tweede en derde”, vertelt Wartenbergh. ,,Ik kon er niet van genieten, want er waren nog tien duiven niet thuis. Ik was echt ongerust. De duiven zijn belangrijker dan winnen.” Intussen zijn er acht duiven nog teruggekomen. ,,Die laatste twee kunnen nog komen” zegt hij hoopvol. ,,Soms duurt het een jaar.”

Quote De duiven­sport­ver­e­ni­gin­gen krijgen het steeds moeilijker Jan van Kemenade., secretaris van De Trouwe Duif

Maar niet alle duiven komen thuis. Ze vliegen tegen hoogspanningskabels, soms wordt er door mensen op geschoten om ze op te eten of ze worden gegrepen door roofvogels. Dat laatste gebeurt niet alleen tijdens een wedstrijdvlucht, ook als ze in Geldrop een rondje vliegen. ,,Er zitten slechtvalken in de toren van de Brigidakerk”, vertelt Jan van Kemenade, secretaris van De Trouwe Duif. ,,Vooral in het voorjaar als er jongen zijn, is het levensgevaarlijk voor duiven. Het nest van de slechtvalken ligt vol duivenringen, dat kun je zien op de opnames die van het grootbrengen gemaakt zijn. Dat zijn onze duiven die de jonge slechtvalken te eten krijgen, daar wordt je toch treurig van? Roofvogels hebben hier geen natuurlijke vijanden, het zal alleen maar erger worden.”

Gecodeerde berichten

Een kokertje met een briefje zal er in het nest van de slechtvalken niet te vinden zijn. Duiven brengen geen post meer rond zoals ze zo’n 5000 jaar gedaan hebben. In de eerste en tweede wereldoorlog werden ze nog gebruikt door het leger om gecodeerde berichten door te geven en een Franse duif kreeg er na WOI zelfs een onderscheiding voor. ,,In tijden van nood zou het nog wel kunnen”, is Herman Klarenbeek (80), lid van De Trouwe Duif, van mening. ,,Als internet uitvalt, hoeven twee duivenbezitters maar één keer duiven uit te wisselen om een briefwisseling tot stand te brengen. Of er kunnen er een paar mee op een legermissie, die vliegen weer naar huis als ze losgelaten worden.”

Het aantal leden van De Trouwe Duif is in de loop van 100 jaar minder geworden, ze hebben nu nog 51 actieve leden. Die komen niet alleen uit Geldrop, ook uit Mierlo en de Eindhovense wijken Strijp en Tongelre. ,,De duivensportverenigingen krijgen het steeds moeilijker”, aldus Van Kemenade. ,,Nieuwe leden werven is lastig, want je moet een vergunning hebben voor een hok en in een kleine tuin is dat lastig. Mocht er iemand willen beginnen, dan kweek ik een paar duiven voor hem of haar.”