Postkantoor deel van centrumplan Geldrop

Wat er gaat gebeuren met het oude postkantoor aan de Molenstraat in Geldrop is voorlopig nog onduidelijk. Dat hangt helemaal af van de uitkomst van de politieke discussie over het centrumplan.

In kringen rond het gemeentehuis denken ze het al te weten: het oude postkantoor aan de Molenstraat wordt gesloopt. Er komt daar een groot parkeerterrein. Want dat schept weer ruimte bij het herinrichten van het centrum rond de Heuvel. Maar de realiteit is volgens de gemeente dat de toekomst van het postkantoorterrein juist afhangt van de uitkomst van het politiek debat over de herinrichting van het centrum. Dat daar in de wandelgangen her en der al een voorschot op genomen wordt, zou dus voorbarig zijn.

Contract verlengd

Feit is wel dat een voorgenomen verkoop van het oude postkantoor en het terrein eind vorig jaar niet doorging toen de koper zich terugtrok. De galerie (De Ruimte) die er nu met een tijdelijk contract, was de huur al opgezegd wegens de aanstaande verkoop. Maar korte tijd later werd het contract toch weer verlengd omdat de verkoper zich had teruggetrokken.

Het gebouw is al meer dan tien jaar niet meer in gebruik als postkantoor. Al die tijd heeft eigenaar Post NL Real Estate het in de verkoop. Een leegstandsbeheerder heeft het gebouw verhuurd aan de galerie.

Autoverkeer

De gemeente heeft inmiddels aan de eigenaar laten weten dat er nieuwe randvoorwaarden komen voor het terrein zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over hoe het autoverkeer van en naar het vernieuwde centrum moet gaan en waar geparkeerd gaat worden. Overigens noemt de gemeentewoordvoerder het slopen van het gebouw ten behoeve van extra parkeerruimte 'niet voor de hand liggend'.

Varianten