Prachtig natuurschoon langs de Dommel

Zomerserie: weg in eigen dorpGELDROP - Lekker op een bankje zitten, picknicken op een rustig plekje in de buurt van kinder­speelplaatsjes, over de hei struinen, vissen en een hut bouwen, in Geldrop zijn er mogelijkheden genoeg.

Te voet of met de fiets langs de Dommel, het voert langs plekjes waar de vakantievierder zich in het buitenland waant. Om bij sommige idyllische plekjes te komen, moet het wel een paar weken niet al te hard geregend hebben, anders is het drassig. Een van die plekjes is aan de overkant van de kasteeltuin. Langs de brug op de Helze is een voetpad naar beneden dat uitkomt bij een dammetje in de Dommel. Het vereist enig gevoel voor evenwicht om het over te steken, maar achter de struiken ligt een groen veld omzoomd met braamstruiken.

Even langs de aftakking van de Dommel verder lopen naar het bosje. Leg daar het picknickkleed maar neer en luister naar het kabbelende water en de vogels. De Loire in Frankrijk is er niets bij. Genoeg van de stilte? Dan is het een kleine wandeling langs de andere tak van de Dommel naar de volgende brug. Die is alleen voor fietsers en voetgangers. Op die brug en langs de oever kunnen kinderen vissen of magneetvissen. Begint dat te vervelen, dan kunnen ze vlakbij in het bosje een hut bouwen, op het grote grasveld bij de school aan de Beneden Beekloop rollenbollen of zich vermaken in het speeltuintje.

Weinig horeca

Wat horeca betreft is het armoedig gesteld. Alleen op zondag is Schonmoeder bij sporthal de Kievit vanaf 15.00 uur open. Daar kan een drankje of iets te eten gekocht worden maar geen ijs. Een waterijsje eten en iets drinken kan wel iedere dag vanaf 13.00 uur bij café de Muis, Hulst 145. Daar kom je door het fiets-voetpad langs de Dommel te volgen naar het Eindhovens kanaal. Die route biedt nog meer mooie plekjes en er staan banken om even wat te drinken.

Stamcafé A.F.Th van der Heijden

Langs het kanaal (Loskade) is het rustig fietsen of wandelen naar de wijk Hulst waar Paul Sanders in de Muis klaar staat om mensen op het terras te bedienen. ,,Laat maar komme”, zegt hij uitnodigend. De Muis was het stamcafé van A.F.Th. van der Heijden. Geïnteresseerd of niet in een van de bekendste Nederlandse schrijvers, er is een heuse A.F.Th wandeling die door heel Geldrop gaat met regelmatig een A.F.Th van der Heijdenbank. Er zit bijna nooit iemand en ze zijn groot genoeg om met het hele gezin een broodje te eten of iets te drinken. Het kaartje van de wandeling is op internet te vinden en begint en eindigt bij het kasteel.

Oerossen grazen

De bos- en heideliefhebbers kunnen de Strabrechtse hei op vanaf het Grote Bos, de Coevering of de Mierlose weg. Er ligt slechts een klein gedeelte hei in Geldrop, maar het is een mooi gebied dat begraasd wordt door oerossen en er zijn banken te vinden om uit te rusten. Het terrein van de oerossen is vaak druk bezocht, maar even daarbuiten wandelt bijna niemand en kan er intiem gepicknickt worden op een open stuk tussen de braamstruiken of varens. Dit stuk hei is een aanrader voor een avond- of nachtwandeling. Niet te ver van de bewoonde wereld en toch midden in de natuur.