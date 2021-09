Prachtig parcours Open Studenten Kampioenschappen wielrennen

NEDERWETTEN – ,,Het gat dichten zou me te veel kracht kosten, maar ik ben sterk in bochten rijden, daar pak ik tien seconden.” Dewi Nicolai uit Hoogkarspel wint bij de Open Nederlandse Studenten Kampioenschappen de categorie Dames Junioren.

Er zijn medailles en bloemen. Een scherm met sponsornamen en drie lege bierkratjes vormen het ereschavot. Na de eerste huldiging volgt direct een tweede. ,,Dat komt omdat de kampioenschappen open zijn”, legt Ronald Driessen van de organisatie uit. ,,Om een vol deelnemersveld te krijgen, mochten niet-studenten ook inschrijven.

De eerste huldiging was van ‘De grote prijs van Nederwetten’. Nu volgt die van de beste studentes uit de koers. Dat zijn deze rit toevallig dezelfde drie.” Voor de nummer één is er een kampioenschapstruitje met de banen rood-wit-blauw waar ze een jaar in mag koersen. En dat het menens is blijkt uit het Wilhelmus dat volgt.

Quote Het gaat heel goed, als ik zo door ga begint het serieus te worden Dewi Nicolai, Winnaar Dames Junioren

Nicolai: ,,Ik fiets nog niet zo lang. Ik deed aan skeeleren, en fietsen was een onderdeel van de training. Iedereen zei dat ik moest gaan wielrennen omdat dit zo goed ging. Vanwege corona heb ik nog niet veel gekoerst. Het gaat heel goed, als ik zo door ga begint het serieus te worden.” Maar ook haar studie aan de pabo in Alkmaar neemt ze serieus. ,,Ik ben tweedejaars en vindt het heel erg leuk.”

In de koers rijdt een colonne van twee motoren, een luid claxonnerende ploegwagen vol reclame, de jurymotor (,,Wij zorgen ervoor dat men zo veilig mogelijk van A naar B kan en geven koersinformatie door”), natuurlijk de renners, nog meer ploegwagens en de auto van de EHBO. De bezemwagen sluit de stoet. Steeds als ze passeren worden straten en fietspaden afgezet.

Spektakel

Nederwetten ziet alles met veel plezier aan. ,,Ze rijden wel hard, hè?” zeggen drie dames aan de kant. Bij hun buren wordt het verjaardagsfeestje in de voortuin gevierd zodat ze niets van het spektakel missen. Op het terras aan het parcours is het druk, overal klikken fotocamera’s en klinken wielerverhalen. De bekende wielrenspeaker Rien van Horik, heeft er ook zin in. ,,Gelukkig wordt er eindelijk weer gekoerst. Pas nog de Amstel Gold Race gedaan, maar dit vind ik ook heel leuk.”

Volledig scherm De Open Nederlandse Studenten Kampioenschappen wielrennen in Nuenen. © Frank Laracker / DCI Media

De 18-jarige Kevin Kuiper is niet voor niets al om 8.00 uur uit Groningen vertrokken. Hij wint bij de beloftes. Fietsen is zijn hobby, hij rijdt nationale wedstrijden en schaatst bovendien bij een semi-commerciële schaatsploeg. ,,Bij de kasseienweg reed iedereen links of rechts over de fietsstrook. In twee langgerekte linten. Het was goed te doen”, glundert hij in zijn rood-wit-blauwe shirt.

Valpartij

In de tweede koers werd hard gevallen, waardoor de koers tijdelijk werd stil gelegd. Er werden twee deelnemers naar het ziekenhuis afgevoerd. Er was bij beiden sprake van diverse kneuzingen. Naar omstandigheden maken zij het goed, gaf de organisatie zondag te kennen.

Koersdirecteur Sebastian van den Wildenberg kijkt terug op een uiteindelijk toch geslaagde dag met 330 deelnemers en veel enthousiast publiek langs de hekken. ,,Toen ik het parcours vanmorgen zag begon het wel te kriebelen en vond ik het jammer dat ik niet zelf kon koersen, maar ik hoop dat ik anderen een mooie dag heb laten beleven.”

De ronde voerde via Broekdijk naar Nuenen, en via Broek, Boord en de kasseien op de Soeterbeekseweg weer terug naar start/finish op de Hoekstraat in Nederwetten.