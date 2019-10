Primeur voor Nuenen met openbaar laadstation voor e-trucks

Het laadstation met één laadpunt voor e-trucks en twee à drie voor elektrische auto’s staat gepland aan de Collse Hoefdijk in Nuenen aan de weg vanuit Geldrop. De beoogde locatie ligt bij de huidige benzinepomp van AVIA.

Tot dusver rijdt slechts een handvol elektrische trekkers met oplegger over de Nederlandse wegen. Transportbedrijf Tinie Manders is sinds begin dit jaar de trotse eigenaar van een elektrische trekker met een volledig elektrisch gekoelde oplegger die is ontwikkeld door VDL en DAF.

Afhankelijk

De e-truck met een bereik van ongeveer 130 kilometer pendelt in de regio maar is voor een volle accu afhankelijk van een laadpunt bij de betrokken klant in Eindhoven. De bouw van een laadpunt op eigen terrein en voor eigen rekening is voor de Geldrops transportbedrijf financieel niet interessant.

Met de snelgroeiende Nederlandse exploitant van snellaadstations Allego ging Tinie Manders daarom op zoek naar een locatie voor een openbaar laadpunt.

Het Arnhemse bedrijf ontwikkelt met hulp van investeerders een Europees netwerk van laadpunten voor elektrische auto's en gelooft heilig in elektrisch vrachtvervoer. Teamleider Frank Verhulst wijst bijvoorbeeld naar het verbod op vieze vrachtwagens in binnensteden. Allego verwacht dat stadsdistributie binnen een paar jaar volledig overstapt op elektrisch vervoer gevolgd door het grotere transport over een jaar of vijf. ,,De vraag is niet of het gebeurt maar wanneer’’, zegt hij. Allego denkt de ontwikkeling aan te jagen door alvast te zorgen voor laadpunten.

Primeur

E-trucks worden vooralsnog opgeladen op eigen of semi-publiek terrein. Een openbaar laadpunt voor vrachtwagens is uniek, bezweert Verhulst. ,,Nederland loopt Europees voorop en het is er nog niet. Het is echt een primeur’’, zegt hij.

Directeur Eveline Manders van het transportbedrijf zegt dat in Geldrop geen geschikte locatie werd gevonden maar net over de gemeentegrens in Nuenen wel. Het laadstation in Nuenen kan ontwikkeld worden met hulp van subsidie en door een combinatie met superladers voor personenauto’s. De maximum laadcapaciteit is 350 kilowatt, genoeg om een elektrische auto in tien minuten op te laden. Voor een vrachtauto duurt opladen vooralsnog drie kwartier.