Prins Bernard te gast bij jubileumfeest OCN in Nuenen: ‘Als je kanker krijgt stopt je wereld even’

De leden van Ondernemers Contact Nuenen (OCN) moesten twee jaar op hun post-coronaparty wachten, maar het was het wachten waard. De avond startte gisteren met een serieus gedeelte in Het Klooster dat werd ingeleid met een flitsende OCN promo: inspirerende beelden op een luide beat.

Hoofdgast van de avond was Z.H. Prins Bernhard van Oranje Nassau, onder andere in zijn functie van voorzitter Stichting Lymph&Co. ,,Als je kanker krijgt stopt je wereld even. Je moet dingen regelen én strijden tegen kanker. Ik kon er niet zijn voor mijn kinderen. Er was slechts een overlevingskans van vijftien procent. Pas achteraf besefte ik hoeveel geluk ik had gehad. Dat was tegelijk heel confronterend en tegelijk was ik dankbaar. ,,Niet op je mobiel zitten, maar een half uur naast je kind liggen bij het naar bed brengen. Er zijn dingen die ik nu anders doe.”

Ondanks dat lymfeklierkanker veel voorkomt was er geen stichting die geld inzamelde voor onderzoek. ,,Het was niet mijn ambitie om er nog mee bezig te zijn maar toen ik dat ontdekte heb ik Lymph&Co opgericht. Belangrijkste doel is geld inzamelen voor onderzoek.”

Om zijn stichting te steunen werd hem door OCN-voorzitter Erik Jasper Noll een cheque van 13.100 euro overhandigd.

Sparren

Avondvoorzitter Rolf van der Beek vertelde over ondernemen. ,,Er is een vertrekpunt en je weet waar je naartoe wil. Maar de weg ernaartoe is lastig in te schatten. En daarom is OCN belangrijk. Zodat je met elkaar kunt sparren over ondernemerschap. Kenmerken: verbinding, focus en doorzettingsvermogen. Leren van anderen.”

Hij vroeg Jean Smits waarom hij in 1980 OCN oprichtte. ,,Als tegenhanger voor het anti-werkgeversgevoel dat in de jaren 70 onder Den Uijl opgang maakte. En het gemeentebestuur had behoefte aan overleg met de gezamenlijke ondernemers in Nuenen.”

De vorige en huidige voorzitter Jan Veldsink en Erik Jasper Noll namen plaats op de bank in de ‘huiskamer’ op het podium. Veldsink kreeg een vraag over de kracht van familiebedrijven. ,,Voor continuïteit gaan, een gezond bedrijf willen zonder de winst te willen maximaliseren.”

Noll gaf aan dat visie en strategie helpen bij succesvol zijn, ook voor volgende generaties die hun eigen weg moeten vinden. OCN hielp hem bij het vergroten van zijn netwerk. Zijn voorzitterschap heeft een relatie met de gemeente doen ontstaan.