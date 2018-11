Prins Feschtivali regeert over De Wetters Nederwetten

Prins Feschtivalie is Danny van Esch, geboren en getogen in Nederwetten maar woonachtig in Boekel samen met vriendin Sanne Alofs, nu Adjudant Campinga. Ze hebben 3 kinderen. Danny werkt bij Benelux Sign Systems in Nuenen en is betrokken bij Machinaal Timmerbedrijf Wiltin. Hij is penningmeester is bij CV De Wetters en assisteert bij RKVV Nederwetten als vlagger.