Prins Pantalonius Bram II nieuwe prins van Geldropse Jagers

De nieuwe prins is zaterdag geïnstalleerd in Heerenhuys23, de residentie van De Geldropse Jagers. Bram van de Broek is 45 jaar jong en internationaal vrachtwagenchauffeur. Carnaval kreeg de Geldroppenaar met de paplepel ingegoten: zijn ouders Piet en Ria van de Broek zetten zich al jarenlang in voor De Geldropse Jagers. De vader van Bram was Prins Baccara 1 in 1987.