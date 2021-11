Prins Ronald dun Uurste benoemd tot Prins der Kersepitten in Mierlo

Hij is inmiddels een goede bekende in Mierlo in zijn rol als molenaar van de standerdmolen op het Molenplein. Een unieke combinatie voor vereniging De Kersepit, die haar eerste jaar op het Molenplein in haar nieuwe Residentie De Koffer gaat vieren, en Prins Ronald I die dus op zijn eigen plein carnaval 2022 mag voorgaan.

Standerdmolen

Ronald is 42 jaar oud, getrouwd met Ilse en samen hebben ze twee kinderen, Bregje en Harm. In het dagelijks leven is Ronald werkzaam bij Voergroep Zuid in Oirschot als productieplanner en bulkverlader. Zijn grootste hobby is het werken als molenaar op de standerdmolen. Zijn examen als molenaar legde hij af in Vaassen op de molen van zijn opa. Ronald is veel op de molen terug te vinden. De molen is iedere zaterdag geopend voor publiek. Het onder de aandacht brengen van het cultureel rijksmonument in het Mierlose centrum is zijn passie.

Als Ronald niet op de molen is hij terug te vinden op zijn Solex uit 1969 of hardlopend op de Strabrechtse Heide. Carnaval is voor Ronald geen onbekend fenomeen en hij heeft dit dan ook al vanuit huis meegekregen. Zijn vader was lid van twee carnavalsverenigingen in Boxmeer.

Adjudant William van de Mortel

Prins Ronald dun Uurste heeft als Adjudant William van de Mortel aan zijn zijde. Deze oud-Prins van 2018 heeft dus ervaring en zal Prins Ronald zeker goed terzijde staan.

Prins Ronald krijgt op een later moment nog een Prinsreceptie aangeboden, waar iedereen van harte welkom is op hem persoonlijk te komen feliciteren. Dit alles zal te zijner tijd plaatsvinden in De Koffer en de feesttent aan het Molenplein in het centrum van Mierlo, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona.