Probleem in Mierlo is niet ruimtegebrek maar gebrek aan samenwerking tussen schoolbesturen, aldus adviesbureau

GELDROP-MIERLO - Ophouden met elkaar te beconcurreren en samenwerken om Mierlose basisschoolleerlingen uit Luchen onder te brengen. Dan is er ook geen nieuwbouw of uitbreiding nodig.

Een nieuwe school moet er wel komen aan de andere kant van Mierlo: waar nu basisschool Loeswijk en jongerencentrum Loesje staan. De huidige Luciaschool zou daar dan in op moeten gaan.

De uitkomsten van een onderzoek naar de manier waarop in Geldrop en Mierlo de komende jaren het basisonderwijs evenwichtig gespreid en gehuisvest moet worden, kende heldere maar ook opmerkelijke conclusies.

Voor gemeenteraadsleden werd maandagavond een presentatie gegeven door adviesbureau RO Groep. Dat bureau is door het college van B en W ingehuurd. Het is gespecialiseerd in dit soort huisvestingsvraagstukken. Het advies van de RO Groep wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Een politiek debat volgt dus nog. Daarna moet de gemeenteraad een besluit nemen over het huisvestingsplan.

Geen sprake van noodzaak uitbreiden Schrijverke

Voor de raadsleden was het wel heel moeilijk om nu nog niet in debat te gaan. Zij weten allemaal hoe zeer ouders van leerlingen en leerkrachten op de Mierlose openbare school 't Schrijverke (in nieuwbouwwijk Luchen) overtuigd zijn van de noodzaak van uitbreiding van hun school.

Maar in het huisvestingsplan (IHP) is daarvan geen sprake. Sterker nog: Er ís helemaal geen ruimtegebrek in Mierlo, aldus de onderzoekers. Of beter: dat zou er helemaal niet zijn, als de besturen van de openbare school (PlatOO) en van de Eenbes-school de Kersentuin maar ophielden met elkaar te beconcurreren en gingen samenwerken.

Advies: ook geen noodlokalen

Harold Schroeder, senior-adviseur bij de RO Groep had de cijfers en wettelijke normen allemaal verwerkt: over bevolkingsgroei, bestaansnormen voor scholen en vierkante meters. En de conclusie was helder: de besturen Eenbes en PlatOO hebben samen aan de zuidkant van Mierlo genoeg goede onderwijsruimte. Uitbreiding met noodlokalen raadde Schroeder af: ,,Dan zijn er andere scholen in de gemeente die daar meer voor in aanmerking komen”, zei hij. En daarmee doelde hij op de basisscholen Sint Jozef en de Van der Puttschool voor speciaal onderwijs. Beide in Geldrop, beide van het Eenbes-bestuur en beide toe aan nieuwbouw.

Prioriteit 1: nieuwbouw op Loeswijkplek

Er is wel een groot scholenprobleem in MIerlo, maar dat zit vooral aan de andere kant van het dorp. Daar zijn twee Eenbes-scholen (Loeswijk en Lucia) die allebei verouderd zijn (van 1973) en waarvan er één (Loeswijk) een kwijnend bestaan lijdt. Het advies van de RO Groep luidt om voorrang te geven aan nieuwbouw van één school op de Loeswijk-plek in plaats van de twee huidige verouderde gebouwen. ,,Omdat ouders aan die kant van Mierlo net zo goed recht hebben op een school waarvoor ze niet zo ver weg moeten", aldus Schroeder.

,,Maar hoe moet dat dan met ouders in Luchen", vroeg VVD-fractievoorzitter Monica Leenders vertwijfeld. ,,Het klinkt misschien een beetje koud, maar de oplossing is natuurlijk dat tegen die ouders wordt gezegd: 't Schrijverke is vol. Maar we hebben nog wel ruimte op onze locatie in het centrum”, luidde het advies van Schroeder.

Ook kinderen van buiten Luchen op Schrijverke

De RO Groep heeft bevolkings(groei)cijfers naast de vierkante meters onderwijsoppervlak gelegd en er de wettelijke norm op losgelaten. En dat blijkt volgens Schroeder dat er de komende 15 jaar geen noodzaak is voor de gemeente is om in Luchen lokalen bij te bouwen. Mits er aan de andere kant van Mierlo dus fatsoenlijke nieuwbouw komt.

Schroeder wees er ook op dat er voor ouders geen wettelijk recht is op een school in de eigen wijk. Er is wel een wettelijk recht op kwalitatief goed onderwijs en de gemeente moet zorgen voor kwalitatief goede schoolgebouwen binnen een afstand van 2 a 3 kilometer. ,,En dat geldt net zo goed voor ouders in Mierlo-noord", zei hij. Hij wees er ook nog op dat nu enkele tientallen kinderen van buiten Luchen wel in Luchen naar school gaan.

Plannen voor een tweede openbare school in Mierlo?

CDA-raadslid Irene Neele-Janssen zei nog dat ze gehoord had dat het PlatOO schoolbestuur plannen heeft voor een tweede openbare school in Mierlo. Ze vroeg of dat ook nog een optie kon zijn. Maar daar had adviseur Schroeder een hard hoofd in: ,,Ik heb dat ook gehoord. Maar daarvoor krijgen ze nooit overheidsgeld als er niet met alle andere schoolbesturen in de omgeving overeenstemming over is.”