Programmaboekje nieuw Hofdael klaar; nu nog een nieuwe naam voor Geldrops cultuurcentrum...

GELDROP - Centrum Hofdael in Geldrop hunkert naar een nieuwe naam. Het bestuur van het cultureel centrum heeft er ook al een: de Weeffabriek. Maar wie gaat er nu eigenlijk over?

Het eerste officiële programmaboekje van het vernieuwde culturele centrum Hofdael is klaar. Maandagmiddag werd het door Hofdael-manager Hannie Derks officieël overhandigd aan de Geldrop-Mierlose cultuurwethouder Rob van Otterdijk. ‘We gaan weer los', kreeg het als titel mee. Maar een nieuwe naam voor Centrum Hofdael is nog niet op het titelblad te vinden. Hoe komt dat? En waarom is een nieuwe naam eigenlijk nodig?

Naam ‘Hofdael’ is ouderwets

Hannie Derks: ,,Waarom een nieuwe naam? Nou, ‘Hofdael’ is ouderwets. En onduidelijk. Er is een apotheek Hofdael, een straat Hofdael en er kan ook nog een flat mee bedoeld worden. De naam Hofdael voor het cultureel centrum moet echt weg. Daarbij: de Weeffabriek is een naam die veel meer recht doet aan het gebouw. En je kan er veel mee. Je zou dit hier bijvoorbeeld café De Spinnerij kunnen noemen", wijst ze naar de bar in de Hofdael-foyer.

Maar waarom gebruiken jullie die nieuwe naam dan nog niet? Dit was toch een mooie gelegenheid geweest?

Derks werpt kort een blik opzij naar de cultuurwethouder: ,,Ik denk dat de politiek er ook nog wat over wil zeggen".

Gebruikers van Centrum Hofdael zijn behalve het cultuurcentrum onder meer nog de Volksuniversiteit, creatief centrum De Wiele en het Geldrops Muziekkorps. Instellingen die subsidie van de gemeente krijgen. Ook het gebouw Hofdael (inlcusief Weverijmuseum) is van de gemeente. In september beslist de gemeenteraad over de toekomst van Centrum Hofdael: Moet er nog verbouwd worden? En hoe ingrijpend? Kan het huidige bestuur aanblijven? Komt er externe horeca? Wie gaat de programmering doen?

Betekent dat dat de gemeenteraad dan ook moeten beslissen over die nieuwe naam?

,,Nou ik neig er naar om te zeggen dat het Hofdaelbestuur hierover gaat", zegt Rob van Otterdijk. ,,Maar misschien is het wel goed als de gemeenteraad een rol speelt in de gedachtenvorming hierover. De naam is belangijk. Die bepaalt ook mee het imago. De gemeenteraad denkt mee, maar het bestuur van Hofdael beslist.”

