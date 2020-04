Projectontwikkelaar trekt portemonnee voor omwonenden om bouw wooncomplex Nuenen te redden

De tegenstanders uit de buurt moeten dan binnen vijf jaar verhuizen, zich niet negatief uitlaten over het omstreden project en afzien van een eventuele rechtszaak.

De projectontwikkelaar heeft dat geschreven aan de Nuenense fractie van GroenLinks. Rezidenz hoopt de coalitiepartij met de toezeggingen over de streep te trekken en donderdagavond groen licht te krijgen voor het plan als de gemeenteraad er wederom over stemt. ,,Ik hoop donderdag de positieve stemming van uw partij te vernemen tijdens de stemming’’, staat in de brief die woensdagavond ook is bezorgd bij de betrokken buurtbewoners.

Ommezwaai doorslaggevend

Het plan voor veertien luxe appartementen op vijf bouwlagen in het centrum van Nuenen, verdeelt de gemeenteraad. Tegenstanders vinden het complex veel te hoog. De woningnood en enorme behoefte is voor de voorstanders doorslaggevend.

Twee maanden geleden stemden negen raadsleden voor en negen tegen. GroenLinks stemde destijds tegen. Een ommezwaai van de coalitiepartij is waarschijnlijk doorslaggevend.

Of GroenLinks inderdaad van standpunt is gewijzigd, wilde fractievoorzitter Tineke Wieringa donderdagochtend niet zeggen. ,,We zijn nog in overleg met de projectontwikkelaar en komen donderdagavond met een stemverklaring’’, reageerde ze.

Zonlicht en privacy

Een verhuizing is voor de bewoners van vijf huurhuizen een serieuze optie, aldus Rezidenz. De omwonenden zijn tegen te de bouw van het complex vanwege het verlies van zonlicht in de ochtend. Ze vrezen bovendien voor hun privacy.

Directeur Johan Liebregts van Rezidenz zegt in een toelichting dat het aanbod aan de bewoners een ultieme poging is om in gesprek te raken. ,,Het is een voorstel. Wij willen niemand omkopen of de mond snoeren. We zijn blij dat de politiek wil meedenken.’’