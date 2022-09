PromsFestival@theLake in Nuenen: na 1,5 jaar voorbereiding één en al spektakel

De metamorfose van Strandbad Enode is volledig. Er is een compleet festivalterrein opgetrokken. Het omvangrijkste onderdeel is het indrukwekkende podium, opgetrokken in drie verdiepingen. Tijdens het Promsconcert zijn alle etages gevuld met muzikanten. In de top huist de basis, de ritmesectie. Links en rechts onder percussionisten en bassist huizen strijkers en koper blazers. Weer daaronder de houtblazers en het sterke achtergrondkoor. Vooraan staat de man die volgens de aankondiging alles verbindt, dirigent Rob van Reijmersdal. Muzikanten, koor en dirigent, ze zijn allemaal gekleed in stralend wit.

Meer muziek en veel sfeer

Het Promsconcert is het muzikale middelste deel van het Promsfestival. Voordat het zover is, is de bezoeker al getrakteerd op meer muziek en op veel sfeer. Die voel je al bij binnenkomst op het horecaplein. Een rijtje foodtrucks en barretjes met speciaalbieren en bubbels omlijsten daar de Ibiza Lounge. Er is zó lang voorbereid en zó veel reclame gemaakt, dat er hooggespannen verwachtingen rondzoemen.

In de festivalarena opent sixties band The Surphonics de avond. Tijdens deze swingende amuse lopen de Vip decks boven al snel vol. Op het festivalterrein druppelen de op vrijdag in poncho’s geklede festivalgangers ‘binnen’. Maar, hoe fijn, tijdens de twee uur dat het Promsconcert duurt valt er niets uit de hemel. De zaterdag is nog beter, na een pittige bui ‘s middags laat de regen het helemaal afweten. Als de show opent is er meteen spektakel. Begeleid door de lichtshow en onder tromgeroffel stappen de dansers het podium op, zwaaiend met hun capes zijn daar de eerste visuele effecten. Dat belooft wat.

Volledig scherm Tijdens de optredens bleef het dit weekend voor het publiek gelukkig droog. © Rene Manders/DCI Media

Van hoogtepunt naar hoogtepunt

Het publiek krijgt de volgende twee uur een afwisselende, meestal wervelende, soms mooi ingetogen maar altijd hartstochtelijke show voorgeschoteld. De nummers volgen elkaar in rap tempo op, het gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt. Er wordt met hart en ziel muziek gemaakt, gezongen en gedanst. Het plezier spat er vanaf. Elk nummer heeft een eigen showelement en de 8-koppige dansgroep speelt daar een grote rol in. Choreografe Anna Heezemans heeft geweldig werk met de groep verricht, ze zijn een verrijking van ieder nummer waarin ze dansen. De verschillen in vocalen van de solisten en de keuze van nummers zorgen ervoor dat de aandacht gevangen blijft. Een geweldige toevoeging is slagwerkgroep Batala Netherlands die samen met lokale held Evi Schuts en de super strakke dans act op Michael Jacksons ‘What about us?’ voor een hoogtepunt zorgt. Het ziet er gelikt uit.

Waylon rockt als uitsmijter

Als uitsmijter van de avond krijgt het publiek Waylon met zijn band opgediend. Waylon rockt, opent zich op zaterdag meer naar het publiek, maar toont zich vooral professioneel. Het is een smakelijk toetje maar het middelste deel was toch het lekkerst. Organisator Henrico van den Boomen en zijn team mogen trots zijn op het eerste PromsFestival@theLake. De data voor volgend jaar liggen al vast.