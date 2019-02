Pronkzitting Nuenen: oud-prinsen gaan bij de Dwèrsklippels ‘Out of the Box’

Gouwe Ouwe laten Gerwen genieten

10:18 GERWEN - Een pakkende presentatie opende de avond. Met nostalgische oude foto's, notulen en carnavalskranten werd stilgestaan bij het 55-jarig jubileum. Was vroeger alles beter? vroegen de aan elkaar kletsers Gert en Rick zich af. Nou, dat lag er maar net aan. Een groot verschil is in ieder geval het 'pekske' van de prins. En vroeger had die tenminste wel zijn eigen vrouw als prinses.