Protest uit Nuenen-Zuid bedreigt nog altijd de nieuwbouw in Nuenen-West

NUENEN - Het protest uit Nuenen-Zuid tegen extra verkeer over het Wettenseind blijft de politiek in Nuenen beïnvloeden. Zelfs na uitvoerige studies weigert de gemeenteraad te accepteren dat het Wettenseind dé weg is om verkeer uit nieuwbouwwijk Nuenen-West in goede banen te leiden.

Daarmee dreigt alsnog de woningbouw in nieuwbouwwijk Nuenen-West stil te vallen. Immers, als de gemeenteraad in april of mei niet instemt met de weg, dan kan de bouw in 2022 niet verder. Dinsdagavond bleek opnieuw dat dit uiterst kostbare gevolg in de lucht hangt.

De gemeenteraadscommissie die over ruimte gaat, besprak dinsdagavond het plan om het Wettenseind alsnog in te richten als doorgaande weg tussen Nuenen-West en de Geldropsedijk. Daartegen leeft al lange tijd bezwaar van omwonenden in Nuenen-Zuid. Die vrezen drukte on onveilige situaties en bereiden (juridische) acties voor.

Het alternatief, de Lus van Kranen, is afgevallen

Vanwege dat protest besloot de gemeenteraad in december een alternatief te bekijken, de Lus van Kranen (bedacht door Hein Kranen van Natuurlijk Nuenen). Daarin rijdt het verkeer vanuit Nuenen-West door de Panakkers naar de Opwettenseweg en Europalaan. Eind vorige maand werd bekend, dat dit niet werkt: de Opwettenseweg wordt daarmee te druk, een deel van het verkeer moet echt over het Wettenseind.

Dat pikken drie partijen niet: W70, VVD en De Combinatie gingen dinsdagavond dwarsliggen. Dat mag geen verrassing zijn: die waren in december ook al tegen dit idee, maar verloren toen hun strijd omdat W70 twee afwezigen had tijdens de stemming. Natuurlijk Nuenen, toen wel voor het plan, uitte nu ook twijfels.

De partijen voeren als argument aan, dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieven. Dat stuitte op hoon van andere partijen: al meer dan een jaar wordt er op details gepuzzeld op een oplossing. Bovendien is in 2008 al in grote lijnen vastgelegd dát verkeer uit Nuenen-West in de buurt van het Wettenseind zou komen te rijden.

‘Nuenen-Zuid ligt op ramkoers met gemeente’

Opnieuw bleek dat de protesten vanuit Nuenen-Zuid de politiek sterk beïnvloedt. VVD-raadslid Hans Spijkerman was er al dan niet bewust heel eerlijk over. „Nuenen-Zuid ligt op ramkoers met de gemeente. Dat leidt tot jarenlange ellende.” Hij pleitte voor ‘een rustpauze’. „Waarom bouwen we niet door in Nuenen-West terwijl we een betere oplossing zoeken voor het verkeer?”

Wethouder Caroline van Brakel zei - niet voor de eerste keer - dat dit niet kan. Afspraken uit 2008 met de bouwer, de provincie en de gemeente Eindhoven dwingen Nuenen nu een keuze te maken, zo herhaalde ze nog maar eens.

W70-raadslid Louis Koenen ging overigens nog een stap verder: hij wil ook de afsluiting voor doorgaand verkeer van de Opwettenseweg ongedaan maken. Dat is niet heel waarschijnlijk: afgelopen december besloot de gemeenteraad hiertoe.