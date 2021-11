Protest zwelt aan tegen wijkje Kavelaars bij Nuenen-Eeneind

Een groep omwonenden heeft een actiecomité opgericht: Bewonersgroep Stop Kavelaars. De leden willen voorkomen dat aan de rand van Eeneind het wijkje Kavelaars gebouwd wordt. De tachtig nieuwe woningen zijn voorzien ten zuiden van de N270, tussen de Mulakkers en de Oude Dijk. Het plan van projectontwikkelaar Martien Knoops bevat zorgwoningen, levensloopbestendige huizen, tweekappers en rijtjeshuizen.

Verkeersoverlast en aantasting van natuur

Volgens de tegenstanders leidt de beoogde woningbouw tot veel verkeersoverlast en aantasting van natuur. Deze geluiden zijn niet nieuw. Afgelopen september spraken buurtbewoners al hun zorgen uit tijdens een vergadering van de Wijkraad Eeneind. De wijkraad zelf is op zich niet tegen de woningbouw, maar eist wel dat de bouwer van de huizen voor een goede verkeersontsluiting zorgt.

Juist daaraan twijfelt de actiegroep. Volgens Knoops hoeft slechts de Molekeslaan een stukje verbreed te worden. Verder kan toekomstig verkeer over de bestaande straten rijden zonder dat dit tot ‘onacceptabele situaties’ leidt. De buurt gelooft dit niet: de bestaande wegen in dit deel van Eeneind zijn tamelijk smal. In een video op YouTube demonstreert de bewonersgroep hoe auto’s nauwelijks kunnen passeren op bijvoorbeeld de Oude Dijk.

Nuenen moet nog toestemming krijgen voor Kavelaars

De bouw van Kavelaars is nog allerminst zeker. De gemeente Nuenen moet toestemming krijgen van buurgemeenten om te mogen uitbreiden, want in principe is de grond bij Eeneind daarvoor niet bedoeld. Toch maakt het plan kans, omdat in Kavelaars woningen zijn voorzien voor specifieke doelgroepen als jongeren en ouderen.

De gemeente Nuenen staat daarom welwillend tegenover de woningbouw, mede doordat de vraag naar huizen op dit moment groot is. Wethouder Caroline van Brakel (CDA) zei onlangs dat begin volgend jaar duidelijk moet zijn of Kavelaars gebouwd kan worden. Tegen die tijd is duidelijk of de regio akkoord gaat en of de oplossing voor het verkeer afdoende is.

Voor woensdagavond 14 december staat een voorlichtingsbijeenkomst gepland voor belangstellenden, in ‘t Strandhuys bij zwemplas Enode. Die wordt waarschijnlijk verplaatst, omdat dan de vroege horecasluiting vanwege corona nog van kracht is.