Provincie: snelfietspad Eindhoven-Helmond volgend jaar klaar

VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat heeft dat geantwoord op een nieuwe reeks vragen van Brabantse PvdA-fractie over de voortgang van het geplaagde project. Eerder deze week constateerden ook PvdA en D66 in Eindhoven al dat er in de stad nog niks te zien is. Ook zij drongen aan op actie.

In 2017 werd afgesproken dat het fietspad parallel aan het spoor dit jaar moest worden voltooid. Vorig jaar werd het woekerende onkruid van de Japanse duizendknoop genoemd als complicerende factor. Begin dit jaar werd duidelijk dat veel voorbereidingen voor niks waren geweest omdat er door strengere regels meer afstand nodig is tussen het nieuwe fietspad en het spoor.

In zijn antwoorden schrijft de gedeputeerde dat er nog grond gekocht moet worden zodra het definitieve ontwerp klaar is. Maar het grootste deel van de route kan dit jaar worden afgerond, zegt hij.

Een speciale fietsbrug over het kanaal bij de Vlisco in Helmond is bijvoorbeeld binnenkort klaar. In 2021 worden de resterende stukken in Nuenen en Eindhoven voltooid.

Alleen voor de nieuwe verkeerslichten bij de drukke spoorwegovergang aan de Collse Hoefdijk in Nuenen is het project afhankelijk van een periode dat er geen treinen rijden. De eerste zogenoemde treinvrije periode (TVP) is in 2022. Partijen kijken of er tot die tijd alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

De totale lengte van fietspad F270 is 13,7 kilometer. Voor grote delen is het fietspad vrijliggend. In Eindhoven worden stukken uitgevoerd als fietsstraat. De aanleg kost in totaal circa 10 miljoen euro.