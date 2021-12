Pubquiz op de vroege zaterdagochtend: in Geldrop doen ze het, want ‘vroeg pieken’ is het nieuwe uitgaan

Wantrouwen in laco leidt weer tot uitstel renovatie Geldrops zwembad

GELDROP - Een besluit van de Geldrop-Mierlose gemeenteraad over de renovatie van het Geldropse zwembad de Smelen is weer uitgesteld. Drie oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks en VVD) willen meer garanties dat eigenaar Laco het zwembad in de toekomst wél goed onderhoudt.

24 november