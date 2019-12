Puppy doodziek na het eten van gifspons, die werd neergelegd achter Intratuin in Nuenen

Na zes weken vermissing viert kat Mika uit Nuenen kerst gewoon thuis: ‘Ik dacht dat hij dood was’

13:13 NUENEN - ‘Een vervroegd kerstcadeau’. Ze omschrijft het zelf eigenlijk het beste. Annelie Graat uit Nuenen kon dinsdag haar kat Mika na liefst zes weken vermissing weer in de armen sluiten. Al die tijd was het beestje spoorloos. ,,Dit had ik nooit meer verwacht.”