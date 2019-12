Puur, fanatiek en soms met rauw randje: Geldrops fotoboek over Britse stadions

Een ode aan de voetbalsport, een zoektocht naar het ultieme voetbalgevoel, zo kan het fotoboek van Magielse ook worden omschreven. Lange rijen met supporters in een woonwijk op weg naar de wedstrijd, kleedkamers, lichtmasten, stadiondaken, gammele tribunes, gevoel voor detail kan de Geldropse fotograaf niet worden ontzegd. Bij enkele foto’s van Cathkin Park in Glasgow, ooit thuisbasis van Queen’s Park en Third Lanark, laten bemoste staanplaatsen vergane glorie te zien. Op een foto van Glentoran FC in Belfast zijn op de achtergrond nog de scheepskranen te zien die werden gebruikt tijdens de bouw van de Titanic. Maar boven alles is er voor Magielse het stadion, de plek waar zich alles afspeelt. ,,Niet alleen de wedstrijd, een goed stadion heeft een bepaald karakter, ook zonder toeschouwers kan het iets magisch hebben. Met publiek erin komt het tot leven.’’

Magielse heeft in binnen en buitenland veel voetbalstadions van binnen gezien én gefotografeerd, en was ooit huisfotograaf van zijn eerste voetballiefde, NAC Breda. Waarom nu Engeland, Schotland en Ierland? ,,De beleving van de supporters daar is puur, fanatiek en soms met een rauw randje. Daar kan ik van genieten. Daar zijn nog stadions te vinden met een houten staantribune, of met karakteristieke knikdaken. Veel van dat soort stadions hebben de tand des tijds niet doorstaan en zijn gesloopt, maar er zijn er nog genoeg te vinden. In mijn ogen vind je daar de echte voetbalsfeer die je in een modern stadion niet tegenkomt.’’