PvdA en D66 willen meer inspraak burgers Geldrop-Mierlo

De laatste tijd is het betrekken van burgers in meer of mindere mate misgelopen, vinden de PvdA en D66 in Geldrop-Mierlo. Als voorbeelden werden genoemd de parkeerplaats op de Meent en het nog te bouwen appartementgebouw in de Laarstraat. Dat de inspraak met burgers niet goed verloopt komt onder meer omdat de jongere generaties geen gemeentelijk nieuws in Middenstands Belangen lezen, zo redeneren de politici.