PvdA-lijstrekker Richard van de Burgt wil wel in college Geldrop-Mierlo, maar geeft raadszetel door

GELDROP-MIERLO - Richard van de Burgt (47) wordt lijsttrekker van de PvdA in Geldrop-Mierlo. Niet omdat hij weer in de gemeenteraad wil, maar omdat hij wethouder wil worden. En dat is een reële scenario, zo zegt hij.

De PvdA heeft de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar 16 maart woensdagavond vastgesteld. Van de Burgt staat op 1, op 2 staat Gerloes van Nunen, op 3 Paul Elsendoorn en op 4 Marie Heleen van de Ven. Van de Burgt is nu voorzitter van de (eenmans)fractie van de PvdA in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. Elsendoorn is voor de PvdA raadscommissielid. Van Nuenen was tot acht jaar geleden ook al raadslid voor de PvdA en Van de Ven is nog een relatieve nieuwkomer.

‘College heeft frisse blik nodig’

Van de Burgt is er van overtuigd dat het dagelijks bestuur van de gemeente Geldrop-Mierlo een frisse blik nodig heeft, en dat hij daarvoor kan zorgen. De ingesleten machtsstructuur waarbij het CDA en de lokale partijen DPM en GDD het bijna vanzelfsprekend voor het zeggen hebben, moet nodig doorbroken worden, vindt hij. ,,Dat een klein groepje het zo lang bepaalt is niet goed. Die kijken met te weinig brillen. Een nieuwe bril is nodig", aldus Van de Burgt.

De lijsttrekker mikt op een forse verkiezingswinst waardoor er bij coalitieonderhandelingen niet aan de PvdA voorbij gegaan kan worden. ,,Of dat reëel is? Ik denk van wel. Ik merk steeds meer enthousiasme in onze dorpen voor waar de PvdA mee bezig is. Onze kieslijst is met 28 namen ook veel langer dan vier jaar geleden, toen het er maar 14 waren. Het ledental neemt ook toe.”

Maar waarom wil Van de Burgt zich dan niet meer inzetten als raadslid?

,,Omdat het goed is dat je na twee periodes in de raad plaats maakt voor iemand die dáár weer met een frisse blik kan plaatsnemen. En die doorstroming is ook goed voor de partij. Trouwens: in zijn algemeenheid is het in de politiek beter om niet te lang op dezelfde plek te blijven zitten. Waarschijnlijk zonder dat je er erg in hebt wordt je dan toch gevoeliger voor verkeerde invloed. Het ondermijningsrisico neemt dan toe. Dat is ook vastgesteld in onderzoeken.”

Mocht Van de Burgt wethouder worden dan zal hij zich -net als nu in de raad- in ieder geval inzetten voor meer betaalbare woningen in Geldrop en Mierlo. ,,Want die hebben we de afgelopen vier jaar precies nul gebouwd.”