Raad Geldrop-Mierlo: mantelzorger wel of niet registreren?

GELDROP-MIERLO - In de raad van Geldrop-Mierlo ontstond vorige week een discussie of de gemeente moet stimuleren dat mantelzorgers zich laten registreren. De PvdA en CDA vinden dat ze mantelzorgers beter kunnen ondersteunen als ze in beeld zijn. Raadslid Henk Dielis van DGG (Democratische Groepering Geldrop) wil liever een vraagbaak, een telefoonnummer waar mantelzorgers met praktische vragen terechtkunnen, en een onderzoek naar de mogelijkheden van mantelzorg op afstand.

Dielis is, samen met zijn vrouw, mantelzorger van zijn stiefschoonvader. ,,Voor mantelzorg kies je niet”, zegt hij. ,,Mantelzorger word je. Meestal uit nood.” Behalve dat hij zelf vindt dat door registreren de vrijwilligheid in het gedrang komt, heeft hij dat ook van meerdere mantelzorgers gehoord. ,,Registratie wordt door veel mantelzorgers gezien als een middel om van de vrijwilligheid een plicht te maken”, vertelt hij. ,,Ze denken dat er daardoor minder snel hulp toegewezen wordt van de WMO. Of als er al hulp is, dat die wordt teruggetrokken omdat de naaste het kan doen.”

Dwang

Sommige mantelzorgers die hij gesproken heeft, maken zich ongerust over hun uitkering. ,,Ze denken dat ze daarop kunnen worden gekort als ze geen mantelzorg meer willen verlenen. Ze ervaren registratie als dwang.”

In Nederland is één op de drie inwoners mantelzorger. Terugvertaald naar Geldrop-Mierlo, zorgen ongeveer 12.000 mensen, waarvan twintig procent jongeren, langer dan drie maanden 8 uur per week voor een familielid of buur. Dat zijn ongeveer 3,7 miljoen uren per jaar. Als die zorg professioneel moet worden gedaan, zou dat de gemeente tussen de 34 en 56 miljoen euro kosten.

Ondersteuning

Van de 12.000 mantelzorgers in de gemeente zijn er gemiddeld 1000 overbelast. Raadslid Elsendoorn bepleitte namens PvdA en CDA dat de gemeente meer moeite moet doen om mantelzorgers in beeld te krijgen en ze te ondersteunen. ,,Juist door ze vroeg ondersteuning aan te bieden, kunnen ze het langer volhouden”, zegt hij. ,,We kunnen ze bijvoorbeeld helpen om met de werkgever in gesprek te gaan, zodat ze naast baan en gezin de zorg langer vol kunnen houden.”

,,Als de mantelzorger overbelast wordt, wordt de zorgvrager verwaarloosd. Om dat te voorkomen, is er respijtzorg waarin een professional het even overneemt. Behalve dat geregistreerde mantelzorgers steun van de gemeente krijgen, worden ze automatisch lid van Mantelzorg Nederland en krijgen ze een vrijwilligersverzekering voor als ze in het huis van de zorgvrager iets kapot maken. Bovendien zijn er bijeenkomsten die over het algemeen erg op prijs gesteld worden.”

Vraagbaak

Raadslid Henk Dielis vindt dat het probleem te groot wordt gemaakt. ,,Waar mensen behoefte aan hebben is een telefoonnummer voor praktische vragen, zoals een adres om incontinentiemateriaal aan te schaffen. Niet dat die vraagbaak overal meteen een antwoord op hoeft te hebben, als ze mensen de weg wijzen is dat genoeg. Kun je bijvoorbeeld met iemand naar een afspraak in het ziekenhuis als het geen familielid is? En hoe kom je aan informatie over welke zorg iemand nodig heeft als je geen direct familielid bent?”

Dielis is van mening dat een gedeelte van de mantelzorg met de huidige communicatiemiddelen op afstand kan worden gedaan en die zou hij graag onderzocht zien. ,,Er zijn mogelijkheden om iemand op afstand in de gaten te houden. Dat zou in een aantal situaties rust bieden.”