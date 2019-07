Raad is aan zet voor herstel molen Mierlo

MIERLO - De behandeling van de gemeentelijke begroting in november door de gemeenteraad zal uitwijzen of Geldrop-Mierlo 65.000 euro mag uittrekken om de Mierlose standerdmolen op te knappen.

De steenbalk in de molen is gespleten en B & W heeft een bedrag van 65.000 euro opgenomen in de kadernota om dit cruciale onderdeel op te knappen. Maar de lokale politiek moet hier nog wel groen licht voor geven.

Op de vraag in hoeverre Geldrop-Mierlo aanspraak kan maken op subsidies laat de gemeente weten dat het tot en met 2020 verzekerd is van een provinciale vergoeding voor het onderhoud aan rijksmonumenten. Deze subsidie heeft een maximumbedrag van dertigduizend euro voor een periode van zes jaar. De schade aan de steenbalk is hierin echter niet meegenomen, laat de gemeente weten. Overigens diende Geldrop-Mierlo een nieuw subsidieverzoek in, maar dat is nog niet goedgekeurd.