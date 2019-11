Raad Nuenen schrapt budget voor verkeersmaatregelen Boord

NUENEN - Verkeersmaatregelen tegen hardrijders en sluipverkeer op het Boord in Nuenen zijn verder weg dan ooit. Budget dat in de begroting was gereserveerd voor drempels en een slagboom is er door de gemeenteraad weer uitgehaald.

Het Boord in Nuenen is al langer een geliefde sluiproute voor automobilisten die de files op de Europalaan en Sterrenlaan proberen te ontwijken. Begin 2018 bereikten Eindhoven en Nuenen een compromis over verkeersmaatregelen aan beide zijden van de gemeentegrens maar de afspraken werden direct verschillend uitgelegd. Eindhoven ging uit van een afsluiting van het Boord maar dat gaat voor de gemeente Nuenen veel te ver.

Wending

CDA-wethouder Caroline van Brakel heeft erkend dat de afspraken die haar voorganger Martien Jansen (W70) met de gemeente Eindhoven maakte nooit officieel zijn vastgelegd. Maar vanwege de mondelinge afspraken reserveerde de wethouder toch 80.000 euro voor drempels en 60.000 euro voor een dynamische afsluiting (slagboom) in de begroting.

Voor een meerderheid in de gemeenteraad ging dat veel te ver. ,,Het college kan toch niet menen dat we een weg gaan afsluiten. Het hele proces heeft een rare wending gekregen. Eindhoven is aan zet om de drukte op de hoofdroute op te lossen en als zij niks doen hoeven wij helemaal niks te doen’’, reageerde raadslid Monique Donkers van oppositiepartij Combinatie. Haar initiatief om het gereserveerde budget te schrappen kreeg onder andere steun van de coalitiepartijen CDA en W70. De twee andere coalitiepartijen GroenLinks en Natuurlijk Nuenen stemden tegen.

Kosmoslaan

De wethouder benadrukte dat de drempels zijn bedoeld voor de verkeersveiligheid. De overtuiging dat het Boord ook ooit echt dichtgaat voor doorgaand verkeer heeft de wethouder niet. ,,Metingen tonen aan dat het met het sluipverkeer wel meevalt. De dynamische afsluiting komt er waarschijnlijk niet.’’