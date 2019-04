Raad Nuenen tegen versoepeling regels LED-reclame

Coalitie sluit compromis over Nue­nen-Zuid

11:50 NUENEN - Een politieke crisis in Nuenen is afgewend omdat de coalitiepartners op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over de ontwikkelingen in Nuenen-Zuid. Er komt beperkt ruimte voor hoogbouw en er komt onderzoek naar twee alternatieve locaties voor een nieuwe sporthal.