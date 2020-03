Raadsbesluit over omstreden bouwplan in centrum Nuenen voor de derde keer uitgesteld

NUENEN - Eerst was er een overvolle agenda en toen een verdeelde gemeenteraad. En nu verhindert de coronacrisis een besluit over de bouw van veertien luxe appartementen in het centrum van Nuenen.

Alles lag klaar om met de verkoop te beginnen op 14 december, brengt projectontwikkelaar Johan Liebregts nog maar eens in herinnering. Op de voormalig scoutinglocatie in centrum van Nuenen wil zijn bedrijf Rezidenz veertien appartementen neerzetten maar er rust geen zegen op het plan waar veel belangstelling voor is van kopers. Liebregts benadrukt ook nog maar eens dat zich in totaal driehonderd belangstellenden hebben gemeld.

Overmacht

Eind november haalde de gemeenteraad het plan van de agenda wegens drukte en in februari was het aantal voorstanders en tegenstanders precies in balans waardoor de beslissing met nog een maand werd uitgesteld. En vrijdag kwam het onvermijdelijke bericht dat de Nuenense gemeenteraad deze maand niet meer vergadert vanwege het coronavirus.

,,Ik was er al een beetje bang voor’’, zegt projectontwikkelaar Johan Liebregts in zijn reactie. Uiteraard heeft hij alle begrip voor het besluit om de gemeenteraadsvergadering deze maand te schrappen. ,,Dat lijkt me vanzelfsprekend. Dit is overmacht.’’

,,Maar dat we hier niet op zitten te wachten is ook duidelijk’’, voegt de projectontwikkelaar er meteen aan toe. ,,En kopers willen ook weten waar ze aan toe zijn.’’

Te hoog

Zelfs als de gemeenteraadsvergadering in april doorgaat is nog allerminst zeker of het bouwplan groen licht krijgt.