Raadsmeerderheid schrapt parkeerkelder hartje Geldrop: 'Zit niemand op te wachten’

Centrum Geldrop krijgt er 200 woningen bij: in intieme hofjes, boven winkels en in moderne appartemen­ten­ge­bou­wen

GELDROP - Wonen in moderne appartementengebouwen in het groen bij de Kleine Dommel, in huizen aan intieme hofjes of boven de nieuwe winkelpanden rondom het marktplein. Langzamerhand begint duidelijk te worden hoe tweehonderd woningen het centrum van Geldrop gaan veranderen.

13 oktober