Radicale verbouwing voor dorpshuis Gerwen

Drie concerten in De Geseldonk in plaats van Mierlo Proms

13 november MIERLO/HELMOND - Harmonie St.Lucia uit Mierlo en de Helmondse muziekvereniging Unitas geven in juni 3 concerten in De Geseldonk in Mierlo-Hout. Het evenement Music & More komt in plaats van de afgelaste Mierlo Proms.