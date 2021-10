Ralf Stultiëns opnieuw lijsttrekker W70 Nuenen, fractievoorzitter Peter van Leeuwen stopt

Gemeente wil tijd kopen in dossier Oudven

28 september MIERLO - Een wedstrijd is de beste metafoor om uit te drukken dat besluiten over de toekomst van een sportpark lastig is. Dit beseft Frans Stravers (DGG) wanneer de gemeenteraad knopen moet doorhakken over sportpark ’t Oudven in Mierlo. ,,Er zijn nogal wat spelers waar we rekening mee moeten houden.’’