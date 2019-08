Re-integreren tussen de schapen op de Strabrechtse Hei in Geldrop

Huurhuizen Zuid­oost-Bra­bant zelden gesloten na drugs­vondst

26 augustus EINDHOVEN/HELMOND - Huurwoningen van woningcorporaties in Zuidoost-Brabant hoeven zelden op slot na het aantreffen van een hennepkwekerij of andere drugs. Dat blijkt uit cijfers van woningcorporaties Woonbedrijf en WoCom. De huurder moet wel zijn huis uit, maar het pand is meestal snel weer beschikbaar voor bewoning. Althans, in de meeste gemeenten. De burgemeesters van Geldrop en Valkenswaard ontzien woningcorporaties niet altijd en blijven in principe sluiten. Tot onvrede van Woonbedrijf, de grootste sociale verhuurder van de regio. Die vindt dat huurwoningen onnodig lang niet bewoonbaar zijn, al gaat het niet om grote aantallen.