Rechter kritisch over sluiting ‘drugspand’ in Helmond van man uit Nederwetten

HELMOND/NEDERWETTEN - De rechtbank in Den Bosch heeft grote vraagtekens bij de sluiting van een bedrijfspand in Helmond. Zij betwijfelt of de aangetroffen kweekspullen als ‘professioneel’ gezien kunnen worden.

Burgemeester Elly Blanksma was eerder deze maand resoluut: een bedrijfspand aan de Breedijk moet een half jaar op slot. Want in juli trof de politie er een ‘grote hoeveelheid’ spullen aan die bestemd leken voor het ‘opzetten van een professionele hennepkwekerij’.

De eigenaar, een 52-jarige man uit Nederwetten, vocht dinsdagochtend deze beslissing aan bij de bestuursrechter in Den Bosch. De aangetroffen spullen zijn volgens hem ‘oude rommel’. Het gaat om een verzameling lampen, koolstoffilters, dompelpompen en een klimaatkast.

‘Oude rommel, klaar voor de stort’

De spullen lagen grotendeels in een container, te wachten op een enkeltje naar de stort, aldus de eigenaar. Bovendien had hij die spullen eerder thuis in Nederwetten liggen. Toen de politie daar in mei 2020 binnenviel vanwege klachten over overlast, hoefde hij ze niet in te leveren. Dat hij en zijn vier man personeel nu mogelijk vanwege de vondst een half jaar niet kunnen werken, noemde hij onbegrijpelijk.

In de rechtbank liet hij foto’s zien, waaruit de rechter opmaakte dat het inderdaad om dezelfde spullen gaat. De gemeente Helmond weerspreekt dat, op basis van opmerkingen van politieagenten die tijdens de inval aan de Breedijk aanwezig waren. Een ambtenaar van de gemeente Helmond kon geen bewijs van die uitspraak overleggen.

Quote Waaruit blijkt nu, dat met deze hoeveel­heid spullen een professio­ne­le kwekerij is op te zetten? Bestuursrechter Den Bosch

De rechter had veel vragen aan de ambtenaar. „Waaruit blijkt nu, dat met deze hoeveelheid spullen een professionele kwekerij is op te zetten?” De ambtenaar zei, dat de gevonden spullen nu eenmaal gebruikt kunnen worden om wiet te kweken. Dat leek de rechter niet voldoende te vinden.

Ook wil de rechter weten, hoe burgemeester Blanksma zeker kon weten dat de spullen van de pandeigenaar zijn. Die konden namelijk ook van zijn broer zijn. Volgens de ambtenaar houdt de burgemeester de pandeigenaar verantwoordelijk voor alles wat in zijn gebouw ligt. „Maar dan moet meneer wel wéten dat de spullen er liggen", reageerde de rechter. „Ik zie nergens waar dat uit blijkt.”

Geen onbekende van justitie

De man uit Nederwetten is geen onbekende van justitie. Zijn woning in het buitengebied van Nederwetten moest in 2020 een half jaar op slot na de vondst van zo’n vierhonderd gram gedroogde wiet een kweekspullen. Bij de woning hingen tot eind vorig jaar ook vier bewakingscamera’s om overlast van vermeende drugshandel tegen te gaan.

Over uiterlijk twee weken beslist de rechter of de sluiting van het bedrijfspand in Helmond terecht is, of dat de gemeente de zaak beter moet onderbouwen. Binnenkort vindt ook nog een hoorzitting plaats bij de bezwarencommissie van de gemeente Helmond over het bestreden besluit.