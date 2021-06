Rechter over gepland klimbos in Nuenen: buren, ga in overleg met gemeente en bedenker

Tijdens een zitting vorige week bleek er wijd en zijd onvrede te bestaan over het gebrek aan communicatie tussen omwonenden en de familie De Groof, die de ouderlijke woning aan de Lieshoutseweg een recreatiebestemming wil geven. Behalve horeca en een klimbos komt er een bed and breakfast.

Felle discussies in de rechtszaal

Tijdens de rechtszaak ontstonden felle discussies over de onderzoeken die de gemeente en initiatiefnemers hebben laten doen. Zo kreeg het natuuronderzoek van bureau Tritium Advies BV van de tegenstanders een dikke onvoldoende. Dat trof geen van de door omwonenden opgemerkte dieren in het bos achter de voormalige ouderlijke woning van De Groof aan. De Raad van State stelde dat ook vast, maar tekende tegelijkertijd aan dat de omwonenden geen tegenonderzoek hebben overlegd waaruit blijkt dat er wél beschermde diersoorten in het bos zouden voorkomen.

We hadden er graag over willen meepraten

Een andere omwonende beklaagde zich erover dat De Groof en de gemeente niet of nauwelijks overleg over de klimbos- en horecaplannen hebben gevoerd. ‘Het is echt niet zo dat we daar geen enkele ontwikkeling willen, maar we hadden er graag over willen meepraten.’