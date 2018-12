Rechter wijst bezwaren tegen jongerenopvang Eeneind af

Gemeente­raad Nuenen: maak eind aan fusie­klucht

11:17 NUENEN - De Nuenense gemeenteraad wil dat Provinciale Staten vrijdag toch een knoop doorhakken over de fusie van Nuenen met Eindhoven. Vijf van de acht gemeenteraadsfracties (met twaalf van negentien zetels) schrijven dat in een brief naar aanleiding van het verzoek van Gedeputeerde Staten om het besluit uit te stellen.