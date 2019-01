Reclamebeleid in Geldrop-Mierlo moet eenduidiger

Het college wil een nieuw reclamebeleid vaststellen voor het centrum van Geldrop. Doel is om het toepassen van reclame-uitingen te regelen. Zo mag een winkelier in het centrum niet overal stoepborden voor zijn pand zetten. ‘Voor de straten in het centrum die al zijn heringericht is op een kaart per straat aangegeven waar de uitstallingen en stoepborden voor die straat mogen worden geplaatst’, is in het voorstel te lezen.