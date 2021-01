Recordaantal burenruzies in Geldrop-Mierlo en Nuenen

,,De coronacrisis zorgt er echt voor dat mensen een korter lontje hebben gekregen”, vindt Hilde Hess, coördinator van de LEV-groep die de buurtbemiddeling uitvoert. ,,Voor de crisis werd buurtbemiddeling niet zo vaak ingeroepen. Zo nu en dan waren er problemen vanwege een schutting of een overhangende tak. Daar krijgen we sinds de coronacrisis geen aanvragen meer voor. Nu gaat het vrijwel altijd over geluidsoverlast. Bij de eerste lockdown was het nog super rustig, toen was iedereen lief voor elkaar. Dat veranderde in juni, toen de lockdown was afgelopen, maar iedereen thuis moest werken. De aanvragen vlogen de pan uit. De problemen tussen buren gingen over een radio die de hele dag aanstond of een fontein die al jaren op dezelfde plaats stond te bruisen en ineens als irritant ervaren werd. Sommige mensen hoorden ineens dat de kinderen van de buren vaak een blokkentoren bouwden en weer omgooiden.”