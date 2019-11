Recyclingbedrijf Jansen mag chauffeurs niet op industrieterrein in Nuenen laten overnachten

Centrum Geldrop op de schop?

11:27 GELDROP - In december praat de gemeenteraad in Geldrop over de herinrichting van het centrum. Een doorgang voor het autoverkeer van Langstraat door Bezorgershof naar Heuvel is van belang voor het autovrij maken van het Horecaplein en het afmaken van het carré Korte Kerkstraat, Heuvel, Langstraat.