Reeks missers bij inval op Nuenense boerderij maar burgemeester Houben blijft optreden verdedigen

Steeds meer nep-profielen van agenten op social media: 'Dit schaadt de politie’

9:53 EINDHOVEN - Een politieman die op Instagram al zijn vrouwelijke volgers persoonlijke berichtjes stuurt om met ze in contact te komen. Veel fouter kan het niet. Het gebeurde recent in Oost-Brabant. Belangrijke kanttekening: de wijkagent wist zelf van niets. De berichten kwamen ook helemaal niet van zijn account, maar van een nep-profiel van wie de maker z'n best had gedaan te lijken op de wijkagent.