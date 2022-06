Regels voor bouwen in buitengebied Nuenen: niet nieuw, wel zo helder voor iedereen voortaan

Heel verrassend zijn die regels niet. Zo mag in het beekdal van de Dommel en het Nuenens Broek in principe niks gebouwd worden. Dat zijn natuurgebieden die al beschermd worden. In de rest van het buitengebied van Nuenen, Gerwen en Nederwetten mag in principe gebouwd worden, als dat maar past bij de weilanden of bossen.

Ook dat is niet nieuw, maar Nuenen wil dit voor eens en altijd helder vastleggen, want het aantal bouwaanvragen liep afgelopen voorjaar flink op en er dreigde willekeur. Opvallend veel grondeigenaren en stoppende boeren meldden zich bij de gemeente om een flinke woning op hun perceel te zetten, via de Ruimte voor Ruimte-regeling.

Vrees voor ‘verzadiging’ buitengebied

Daarbij mogen in ruil voor de sloop van boerenstallen woningen gebouwd worden. Toenmalig wethouder Caroline van Brakel vreesde echter dat het buitengebied ‘verzadigd’ zou raken, omdat inmiddels zo’n twintig flinke woningen gebouwd waren.

Daarom werden nieuwe aanvragen voorlopig niet in behandeling genomen. Tien lopende aanvragen werden ‘on hold’ gezet totdat er nieuwe, duidelijker regels zouden komen. Daarmee wil de gemeente de lopende aanvragen niet ontmoedigen, wel wil ze zorgen dat alle aanvragen voortaan op gelijke wijze worden beoordeeld.

Onrust onder mensen met plannen

Toch leidde het voornemen tot wat onrust. Toen de politiek deze week het thema besprak, deden negen inwoners hun zegje. Onder hen waren (vertegenwoordigers van) huizenbouwers, omwonenden, een makelaar en een adviseur van bouwprojecten. Zij wilden weten wat de regels zouden betekenen voor hun eigen plannen of die van hun directe buren.

De voorzitter van de vergadering, Judith Tesser (VVD) zei meer dan eens dat het deze avond ‘nog niet over details’ gaat. De politiek praat er binnenkort nog over verder. De ambtenaar van de gemeente die gaat over het buitengebied, zei keer op keer dat er feitelijk weinig verandert. „We willen dat het landschap zoveel mogelijk behouden blijft.”

‘Maatwerk blijft altijd mogelijk’

De ambtenaar benadrukte ook, dat op voorhand geen plannen worden uitgesloten of juist zonder meer toestemming krijgen. „Maatwerk blijft altijd mogelijk. En de gemeenteraad heeft altijd nog als laatste zeggenschap over een plan.”

Het kan wel zo zijn dat bouwers die al een plan hadden ingediend, dat wat moeten bijstellen om ‘zichtlijnen’ te behouden, of ‘lucht’ tussen bebouwing te vergroten. Overigens staan de nieuwe regels de bouw van meerdere, goedkopere huizen op één plek in het buitengebied niet in de weg. Zolang het landschap maar groen genoeg blijft.