Regen probeert Sterrenslag te verstoren, maar Zesgehuchten laat de feeststemming niet bederven

Het team Jet & de Gang onder leiding van Juliette van de Lippe doet voor de zevende keer mee. ,,We zijn allemaal 50+”, vertelt Mirjam Tops. ,,Dit wordt onze laatste Sterrenslag. We moeten deze keer de strijd aan met teams met onze kinderen. Volgende keer gaan we ze aanmoedigen.” Jet & de Gang bestaat voornamelijk uit moeders, maar wordt versterkt door een zoon van Janneke Macnack. Hij is de enige die tijdens het spel ‘Bij ons in de kroeg’ in het zwembad is gevallen. Op een vlonder moesten deelnemers glazen overbrengen. ,,Ik trok de vlonder met mijn zoon”, vertelt Macnack. ,,Het is dus mijn schuld dat hij nat is.” Wat behendigheid betreft is het team niet opgewassen tegen de teams van jongeren, maar zaterdagavond was er ook een pubquiz en daarmee kunnen ze veel punten inlopen.