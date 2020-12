Regio koopt Attero af en gaat zelf Landgoed Gulbergen ontwikkelen

De ‘teruggave’ van het landgoed aan het MRE is woensdagavond formeel geregeld met de ondertekening van een overeenkomst in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een uur daarvoor hadden de 21 gemeenten er groen licht voor gegeven.

Namens de 21 zette Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek, zijn handtekening. Binnen het dagelijks bestuur is hij onder meer projectleider Gulbergen. ,,Nu hebben we de regie helemaal in handen. En dat biedt perspectief. Nu kunnen we aan de slag met het gebied", zei Van der Meijden. ,,Dat er één totaal ontwikkelingsplan moet komen waarbinnen ruimte is voor duurzame en recreatieve initiatieven hadden we als regio al vastgelegd. In januari gaan we bij de gemeenteraden langs om te luisteren wat ze daar voor ideeën hebben en dan moet er zo snel mogelijk een plan komen".