Rel over integriteit GroenLinks Nuenen loopt met een sisser af

Ruil voor doorslaggevende stem

Bij verschillende politieke partijen in Nuenen was het vermoeden ontstaan van een integriteitsschending door raadsleden van GroenLinks. In ruil voor hun doorslaggevende stem over een omstreden bouwproject had de partij bij projectontwikkelaar Rezidenz een schadevergoeding van 15.000 euro afgedwongen voor de gedupeerde omwonenden.

Niet wenselijk

,,We moeten met elkaar in gesprek blijven over integriteit. Over wat niet mag en niet wenselijk is’’, zegt de burgemeester op de vraag of de gedragscode voor raadsleden in Nuenen wel strikt genoeg is. Aan het begin van elke raadsperiode krijgt de gedragscode een actualisering.