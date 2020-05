René Verleg gaat 100 kilometer biken voor Geldropse zorg

GELDROP- René Verleg gaat zaterdag 100 kilometer fietsen op een handbike. De start is om 10.00 uur op het Horecaplein in Geldrop.

Het doel is om geld in te zamelen voor Geldropse zorgverleners, met name die van de verpleegtehuizen. ,,Ik heb het idee dat de verzorgers in de verpleeghuizen een beetje vergeten worden”, aldus Rene Verleg (52). ,,Ik wil voor iedere zorgverlener een lunchbon van tien euro bij elkaar fietsen.”

De eerste zevenhonderd euro is binnen. ,,Het zou fijn zijn als dat bedrag verdubbelde”, vindt hij. ,,Akert en Berk en Heuvel hebben nogal wat personeel.” De lunchbon wordt inwisselbaar bij een aantal horecagelegenheden op het Horecaplein in Geldrop. Daar gaat Verleg om 10.00 uur van start en finisht er rond 16.00 uur.

Voet geplet

Verleg heeft in 2006 een bedrijfsongeval gehad, waarbij zijn voet werd geplet. Na jaren met veel pijn besloot hij in 2015 zijn onderbeen te laten amputeren. ,,Tijdens het revalideren maakte ik kennis met de handbike”, vertelt Verleg. ,,Ik kreeg er plezier in en schafte een handbike aan die helemaal op mijn postuur is aangepast.”

Hij draait nu iedere dag, als het weer het toelaat, heel wat kilometers met zijn armen de trappers rond in plaats van met zijn benen. ,,Voor de coronacrisis trainde ik voor de HomeRide, een estafette- fietstocht ten bate van het Ronald McDonald Kinderfonds.” Het was bovendien de bedoeling om mee te doen aan de handbikewedstrijd tijdens de Ronde van Geldrop. Beide rondes zijn afgelast. Verleg was helemaal topfit, en bedacht de honderd kilometer sponsortocht om de zorg een steuntje in de rug te geven. Bovendien hoopt hij op deze manier een handbike-maatje te vinden. ,,Ik ben nu de enige handbiker bij wielrenvereniging Trap met Lust en het is gezelliger om met meer mensen te trainen.”

Fantoompijn soms hevig

Behalve met de handbike maakt Verleg iedere dag een wandeling van twaalf kilometer. Dat is nodig om zijn been in conditie te houden. ,,Sinds ik een nieuwe prothese heb, die vastzit met een pin in het bot, kan ik dat.” Met de vorige prothese haalde hij nog geen drie kilometer per dag. Pijn heeft Verleg nog wel aan de voet die hij niet meer heeft. ,,De fantoompijn is soms hevig, maar tegenwoordig heb ik een apparaatje in mijn rug dat aangesloten is op de zenuw van mijn voet, waarmee ik de pijn kan dempen.”

Mike Leenders, jeugdtrainer van Trap Met Lust, vergezelt Verleg met een racefiets. ,,Hij kan me helpen, mocht ik pech krijgen.” Bovendien gaat er een volgwagen met reserveonderdelen mee voor als mochten er grotere reparaties nodig zouden zijn. Verleg verwacht dat hij in vijf uur de honderd kilometer kan afleggen. ,,We houden alles bij elkaar een uur pauze. Ik denk dat we rond 16.00 uur terug zijn op het Horecaplein.” Als het regent, gaat hij toch van start. ,,Regen is wel vervelend. Omdat ik dicht bij de grond zit, wordt ik heel nat.”