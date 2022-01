Renovatie Geldrops zwembad lijkt door te gaan ondanks politiek gepruttel

GELDROP - Hehe, eindelijk komt er garen op de klos: in de raadsvergadering van 7 februari zal een meerderheid instemmen met het voorstel om 1,75 miljoen euro te steken in de renovatie van het Geldropse zwembad de Smelen. Dat zou betekenen dat het zwembad uiterlijk september 2023 opgeknapt is.

Maar 100 procent zekerheid hierover hebben de zwemmers toch nog net niet. Want de raad mag dan wel met dit voorstel instemmen, in september komt er nog een belangrijk moment. Dan moet het renovatieplan klaar zijn en daar mag de gemeenteraad ook een oordeel over geven.

Gemeente kan goedkoper lenen

Voor die renovatie is in totaal 2 miljoen euro nodig. Zwembadexploitant Laco investeert een kwart miljoen, de rest komt van de gemeente. Daartoe is besloten omdat de gemeente veel goedkoper kan lenen dan een commercieel bedrijf. Van de 1,75 miljoen betaalt Laco in de loop van 15 jaar 1 miljoen euro terug. Het overeind houden van de Smelen kost de gemeente nu 221.000 euro per jaar. Na de renovatie wordt dat 272.667 euro.

Is er straks nog een meerderheid?

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de partijen die voor het financieringsvoorstel gaan stemmen (in ieder geval coalitiepartijen DGG, DPM en CDA en oppositiepartij Samen) in september ook akkoord zullen gaan met het renovatieplan. En waarschijnlijk hebben die partijen ook in september nog wel een meerderheid. Maar vast staat dat niet. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

De huidige grootste oppositiepartij VVD (4 zetels) en eenmansoppositiefractie PvdA zijn in ieder geval mordicus tegen het financieringsplan. En GroenLinks (3 zetels, oppositie) heeft ook bedenkingen. Ook deze week kwamen Thomas Schouten (VVD) en Richard van de Burgt (PvdA) bijna woorden tekort om hun ongenoegen te beschijven. Beiden hadden hun collega-raadsleden in andere ‘Lacogemeenten’ geraadpleegd. ,,En overal is het kommer en kwel", aldus Schouten. PvdA en VVD vinden Laco een verzakende zwembadeigenaar. Ze verwijten die de boel moewillig te laten verkommeren en onterecht de hand op te houden bij de gemeente.

Onbegrijpelijke steun

Schouten vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente een particulier bedrijf financieel steunt. Een bedrijf dat volgens hem de renovatie makkelijk zelf kan betalen. Van de Burgt bepleit daarbij al jaren dat de gemeente het zwembad overneemt.

Maar in de vergadering werd duidelijk dat de kritiek niet (meer) gedeeld wordt door de anderen. CDA, DGG en DPM waren zelfs vol lof over de overeenkomst en de inzet van de exploitant. Dat ook uit een second opinion is gebleken dat de deal een realistische is, sterkte hen alleen maar in hun standpunt. ,,Wij zitten op een lijn van vertrouwen", zei verantwoordelijk wethouder Peter Looijmans (DGG) nog maar eens, ,,u op een lijn van wantrouwen.” Maar hij zei ook dat de 1,75 miljoen euro pas overgemaakt wordt, als de gemeenteraad heeft ingestemd met het renovatieplan.

Laco wordt Sportfondsen

Overigens is Laco recent samengegaan met het veel grotere Sportfondsen. Laco-directeur Bert Lavrijsen (75) zal zich binnenkort terugtrekken. Het nieuwe bedrijf heeft zo'n 300 vestigingen voor sport, recreatie en welzijn, ruim 3.500 medewerkers, en 20 miljoen bezoekers per jaar.