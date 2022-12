Renovatie in Geldropse wijk Coevering drijft de bewoners tot wanhoop

Snipperdagen nemen omdat er werkzaamheden zouden plaatsvinden binnenshuis en vervolgens komt er geen timmerman of loodgieter opdagen. Van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dat alles begint de bewoners in de Coevering op te breken. Ze zijn boos en gefrustreerd en dat ze door Woonbedrijf achterstandswijk zijn genoemd maakt het er niet beter op.

Sinds maart is Woonbedrijf bezig om 314 woningen op te knappen. Met de bewoners erin leidt dat tot kleine en grote ergernissen. Hans Bevers heeft het bijvoorbeeld twee maanden zonder toilet moeten doen en zeven maanden zonder badkamer. En dan kunnen de bewoners soms ineens hun straat niet uit met de auto omdat er onverwachts een grote kraan aan het werk is.

Quote We zijn geen achter­stands­wijk. Het enige dat achter loopt is de renovatie.” Hans Bevers, Bewonerscommissie Coevering

Uit frustratie is de Bewonerscommissie Coevering ontstaan. De vier leden staan voor iedereen die hulp nodig heeft klaar met raad en daad. ,,In maart moesten we onze zolders leegmaken”, vertelt Hans Bevers van de commissie. ,,Toen bleek hoeveel saamhorigheid er in de wijk is. Iedereen hielp elkaar. We zijn geen achterstandswijk. Het enige dat achterloopt is de renovatie.

Vleermuizen en heggenmussen

De zolders waren leeg en toen bleek dat bouwbedrijf Ballast Nedam er geen rekening mee had gehouden dat er tijdens het broedseizoen van vleermuizen en heggenmussen niet aan daken gewerkt mag worden. ,,Daarna was het bouwvak en nu nog zijn de werkzaamheden niet klaar. Intussen staan bij veel mensen de zolderspullen overal verspreid door het huis”, vult Margie Tönjes aan. ,,Tieners die een kamer op zolder hebben, kunnen er al maanden niet terecht.”

De Bewonerscommissie geeft morele steun, maar pakt ook aan als het nodig is. Bevers: ,,Een vrouw in de wijk kreeg de mededeling dat ze de palmboom in haar voortuin moest verwijderen. Daarin zaten de asresten van haar ouders en ze was er heel verdrietig van. De commissie heeft geholpen om de bladeren op te binden en toen was het probleem opgelost.”

Dwingend verzoek

,,Veel mensen durven nauwelijks te klagen uit angst dat de huur wordt opgezegd”, vertelt Tönjes. ,,Er is ook bij sommige een ontbinding van de huur op de mat gevallen. Bovendien is er nog een mondeling ‘dwingend’ verzoek geweest om niet over de problemen te praten. Dat om te voorkomen dat de volgende wijk niet mee wil werken.”

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. ,,Als de renovatie klaar is, is het wel mooi”, aldus Tönjes.

Woonbedrijf gaat donderdag met de Bewonerscommissie in gesprek te gaan om de problemen op te lossen.