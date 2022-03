Renovatie Opwettense boerderij fase één van Leeflandgoed Opwetten

Lisette van Druenen is dagbestedingsspecialist bij Archipel, Chrissy Buysse – Snoeijs is manager kinderopvang bij Kids Society Erica. Zij zijn vanaf het prilste begin bij de verbouwing betrokken. Zij leverden inhoudelijke input over de inrichting, ieder vanuit hun eigen invalshoek. Zij verzorgen samen de rondleiding. ,,Het unieke van het concept is de samenwerking en de verbinding” vertelt Van Dreunen terwijl ze staat op de plek waar straks de kinderopvang huist. ,,Ieder heeft een eigen basisruimte maar echte grenzen zijn er niet. Kinderen en ouderen kunnen steeds samen zijn. Er komt wel een tussenwand maar dat zijn vooral ramen zodat ze elkaar voortdurend zien. Aan de andere kant komen de ouderen. De BSO komt boven.”

Belangrijke ontmoetingsplek

,,We hebben straks sámen een pand en dezelfde ingang” vult Buysse aan. ,,Met gezamenlijke activiteiten en gedeelde faciliteiten zoals de keuken. Dat wordt een belangrijke ontmoetingsplek. Zo zal iedereen elkaar op natuurlijke wijze vinden. Het is laagdrempelig, er is geen planning nodig en het gebeurt spontaan. Komen er kinderen bij de ouderen binnen dan zie je onmiddellijk een positieve reactie. Ze genieten en worden er echt gelukkig van is de ervaring. Er gaat positieve kracht van uit. De ouderen kiezen voor een omgeving waar veel leven is maar hebben ook de mogelijkheid zich even terug te trekken.”