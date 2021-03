Renovatie sporthal de Hongerman in Nuenen kost twee keer zo veel: geen 5,5 maar 10,9 miljoen euro

NUENEN - Het opknappen van sporthal de Hongerman in Nuenen pakt bijna twee keer zo duur uit als verwacht: geen 5,5 maar 10,9 miljoen euro. Dat is een tegenvaller voor de gemeente Nuenen.

Die enorme stijging in de te verwachten kosten kent twee oorzaken. Om te beginnen kwam Nuenen er eind vorig jaar achter, dat er een extra sportruimte nodig is in de Hongerman, om clubs en scholen genoeg beweegruimte te bieden. Op termijn verdwijnt namelijk de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan voor woningbouw.

Die extra ruimte komt aan de zuidzijde van de huidige Hongerman, dus aan de kant van Het Puyven. De bouw van die extra zaal kost 2,8 miljoen euro, blijkt nu uit schattingen van de gemeente. Zij heeft her en der bij bouwbedrijven offertes opgevraagd en is zo tot die prijs gekomen.

Opknappen is duurder vanwege atypische vorm van de hal

Het renoveren van de bestaande Hongerman gaat ook nog eens meer kosten, doordat het gebouw ongebruikelijk in elkaar steekt. Dacht wethouder Joep Pernot eind vorig jaar nog voor 5,5 miljoen euro de boel te kunnen opknappen, nu blijkt renovatie 8,1 miljoen euro te kosten.

De Hongerman is gebouwd in 1976 en kent veel schuine daken, waardoor ‘veel lastige aansluitingen’ ontstaan, concludeert de gemeente. Daardoor is het ingewikkelder om de boel te vernieuwen en aan te passen. Ook is de Hongerman relatief hoog voor een sporthal, wat de opknapbeurt ook niet goedkoper maakt. Alles bij elkaar opgeteld gaat het dus 10,9 miljoen euro kosten om Nuenen van een moderne sporthal te voorzien. Daarbij is niet uitgesloten dat de prijs nog hoger wordt, want het bedrag is een schatting.

Nieuwbouw was te duur, maar renovatie blijkt niet heel veel goedkoper

De enorme kostenstijging is zuur voor Nuenen. In 2019 verdween het idee om de sporthal te slopen en te vervangen door nieuwbouw nog in de prullenbak, omdat dat te duur was volgens de gemeenteraad. Wethouder Pernot wilde voor 12,2 miljoen euro een modern, duurzaam sportpand realiseren.

Dat bedrag vonden de meeste politieke partijen ‘onaanvaardbaar’ en ‘te gortig’. Pernot ging met tegenzin aan de slag om een plan voor renovatie te maken. Dat leek uiteindelijk een koopje ten opzichte van nieuwbouw, namelijk 5,5 miljoen euro. Dat voordeel is nu zo goed als verdampt.

Stijgende bouwkosten en voorzichtige inschatting

Dat valt deels te verklaren doordat de bouwkosten de afgelopen jaren overal zijn gestegen en de steeds strengere eisen voor energiezuinig bouwen ook niet goedkoop zijn. Maar los daarvan, lijkt het erop dat de wethouder en zijn ambtenaren veel te voorzichtig zijn geweest met het inschatten van de werkelijke verbouwingskosten.

Of de gemeenteraad hiermee kan leven, is nog even afwachten. De politiek mag volgende week reageren op het voorstel van Pernot. Een goedkoper alternatief lijkt ver te zoeken. De Hongerman is versleten en sportclubs zitten krap in hun jasje, dus er moet iets gebeuren aan de hal.

Mocht Nuenen het geld weten te vinden, dan moet eind 2023 de vernieuwde sporthal opengaan om weer veertig jaar mee te kunnen.