Renovatie sporthal Hongerman in Nuenen 3 miljoen goedkoper dan nieuwbouw

NUENEN - Renovatie van sporthal de Hongerman in Nuenen is grofweg 3 miljoen euro goedkoper dan een sobere variant van nieuwbouw. Wethouder Joep Pernot (GroenLinks) schrijft dat in een nieuw voorstel aan de gemeenteraad. Het voorstel is aangepast omdat de politiek zich wild was geschrokken van de kosten van het oorspronkelijke nieuwbouwplan à 12,2 miljoen euro.