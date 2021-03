Renovatieplan Geldrops zwembad Smelen kost 1,5 miljoen, maar hoe wordt het betaald?

Ze stonden vaak tegenover elkaar, de gemeente en zwembadexploitant Laco. De gemeente verweet Laco niet goed voor het zwembad (binnen en buiten) te zorgen en niet helder te zijn over wat de organisatie nu precies met de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van ruim 2 ton doet. Maar nu zijn ze (dat wil zeggen: DGG-wethouder Peter Looijmans en Laco-directeur Bert Lavrijsen) het toch grotendeels eens.

Plan duurder, rendement groter

Er ligt eindelijk een renovatieplan, inclusief de extra duurzaamheidswensen van de gemeente. Die maken het plan duurder, maar het rendement (minder onderhoud, meer energiebesparing) groter. Voor de werkzaamheden is een investering nodig van 1,5 miljoen euro. Daarover zijn de partijen het eens geworden.

Verder is ook duidelijk dat de gemeentelijke bijdrage aan Laco na de renovatie omhoog moet. De wethouder houdt rekening met 1,5 ton meer. Dan zou de zwemvoorziening de gemeenschap dus jaarlijks 3,5 ton kosten. Maar Looijmans houdt er ook rekening mee dat een deel van de besparingen die worden behaald door de duurzaamheidsmaatregelen weer teruggaan naar de gemeente. Waarschijnlijk zo’n, 50.000 euro per jaar.

Gemeente wil niet investeren

Maar er zijn ook een paar niet-onbelangrijke verschillen van inzicht. Bijvoorbeeld over de investering van die 1,5 miljoen euro. Laat de gemeente dat geld lenen, stelt Laco, dan is de rente veel lager. Geen sprake van, zegt de gemeente. De gemeente is geen investeerder, wil geen precedent scheppen en is bovendien niet eigenaar van het onderpand.

En dan is er nog de kwestie van ‘de transparantie’. Met name de gemeenteraad wil al jaren dat Laco inzage geeft in álle financiële stukken over het zwembad. Omdat de raad namens de inwoners van Geldrop-Mierlo wil zien hoe die jaarlijkse 2 ton gemeentegeld besteed wordt. Het is een keiharde eis.

Quote Hoe wij zaken calculeren en geld inzetten hoeft niet beschik­baar te komen voor de markt. Bert Lavrijsen, Laco

Maar over het openbaar maken van die informatie peinst Laco dan weer niet. Lavrijsen: ,,Wij zijn een particulier bedrijf. Hoe wij zaken calculeren en geld inzetten hoeft niet beschikbaar te komen voor de markt. Die wens van de gemeente gaat veel te ver".

Ondanks die onenigheid willen Laco en B en W van Geldrop-Mierlo toch verder praten. Lavrijsen wil het gemeentebestuur bijvoorbeeld wel in vertrouwen de jaarstukken laten zien. En Looijmans denkt dat er met een raadsakkoord over het verhogen van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor een periode van 15-20 jaar ook wel weer ruimte bij Laco komt om over die investering van 1,5 miljoen euro te praten. ,,Er moet een constructie te bedenken zijn", aldus Looijmans.

Gemeenteraad nu aan zet

Maar daarvoor moet de gemeenteraad dan toch eerst zeggen of er verder onderhandeld mag worden. Volgende week dinsdag staat het onderwerp op de agenda van de openbare vergadering van de commissie Samenleving. Te zien vanaf 19.30 uur via de site van de gemeente.

Overigens is in het moeizame onderhandelingsproces van de afgelopen anderhalf jaar ook nog verkoop van de Smelen aan de orde geweest. Het was even een optie voor de gemeente om op die manier de boel vlot te trekken. Via een onafhankelijk taxateur werd de waarde op 356.000 euro geschat. Maar Lavrijsen veegde de vloer aan met het rapport: ,,Ik vroeg meteen: zijn jullie een nul vergeten?”. Hij kwam vervolgens met een vraagprijs van 2,5 miljoen euro. En dat was het einde van die optie.