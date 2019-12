Renovatieplan Smelen laat nog even op zich wachten

Die onderhandelingen over renovatie van het bad en een subsidie-contract lopen sinds afgelopen zomer. Dat wil zeggen: de onderhandelingen die plaatsvinden onder de door de gemeenteraad in juni vastgestelde voorwaarden. In de jaren daarvoor is de toekomst van het zwembad ook al tot in den treure besproken door de lokale politiek en exploitant Laco.